Carmen Consoli, la “cantantessa” in Umbria per Suoni Controvento

Scenario mozzafiato e atmosfera intima per il suo live

Torna in Umbria la “cantantessa” Carmen Consoli per un live nello scenario incredibile di Valsorda, a Gualdo Tadino, nell’ambito del festival “Suoni controvento”. L’appuntamento è per il 12 agosto alle 17.30. La cantante, magnetica e penetrante, sarà in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che importerà un’atmosfera intima, scivolando verso un registro d’intensità sorprendente. Gualdo Tadino è un appuntamento fisso per Suoni controvento, che lo scorso anno ha portato Fiorella Mannoia nello scenario incantato di Valsorda.

Carmen Consoli è in giro per l’Italia con un doppio tour. Il primo in featuring con Marina Rei e il secondo (nel quale rientra la tappa gualdese, con Massimo Roccaforte e Adriano Murania). Grande successo anche per il concerto siciliano di “Terra ca nun senti”, al Teatro Greco di Siracusa che lei stessa ha definito “il concerto della vita”.

I prossimi appuntamenti di Suoni controvento

Gli appuntamenti dei prossimi giorni di Suoni Controvento saranno oggi, alle 18, ad Assisi presso la Rocca Maggiore per “The belly button of the world (The inside party)” concerto di Goran Bregović, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, accompagnato da The wedding & funeral band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – insieme alla quale proporrà musiche balcaniche inversione “turbo folk”. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il 7 agosto in piazza del Comune a Montefalco concerto di Tony Momrelle, cantante jazz e R&B britannico e uno degli attuali cantanti principali della band Incognito. Evento SCVslow realizzato in collaborazione con il Comune di Montefalco. Ingresso libero.