Il presidente della Libera Caccia dell'Umbria, Lando Loretoni, accusa per le conseguenze del ricorso, giudicato pretestuoso

“Cari ambientalisti, ora chi ci ripaga dei danni che avete fatto?”. Al termine della prima giornata venatoria generale in Umbria, dopo i provvedimenti del Tar, il presidente della Libera Caccia dell’Umbria, Lando Loretoni, pone questo quesito, provocatorio a chi ha bloccato per due giornate la caccia alla maggior parte delle specie.

“Innanzi tutto – afferma Loretoni – un danno a noi cacciatori, che di solito siamo visti come i ‘dannefici’. E che invece ci ritroviamo a subire limitazioni e ingiustizie. Anche attraverso tentativi come quello fatto con il ricorso presentato dagli ambientalisti, furbescamente depositato poco prima della mezzanotte, così da non consentire un giudizio con contraddittorio, e impedire quindi ai cacciatori e alla Regione di rappresentare le proprie argomentazioni. Tanto più – evidenzia il presidente della Libera Caccia – che il Calendario venatorio era stato elaborato dai tecnici della Regione in modo prudente, secondo una interpretazione anche restrittiva delle normative europee e nazionali. Anche se predisposto in ritardo rispetto alle aspettative delle associazioni venatorie. E nonostante questo, ancora una volta si è cercato di fare lo sgambetto a 27mila cacciatori umbri. Sulla base di argomentazioni pretestuose, come aveva evidenziato anche l’avvocato della Libera Caccia, Marzio Vaccari, e come finalmente riconosciuto dai giudici del Tar dell’Umbria”.