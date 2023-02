Carbonesca e Colpalombo hanno trovato un nuovo medico di base - Tuttoggi

Lo stesso Braganti, in occasione dell’incontro promosso a Gubbio proprio sulla mancanza di medici nel vasto Comune aveva detto come ”attualmente le nuove assunzioni siano estremamente difficoltose per mancanza di candidati”. il sindaco Filippo Stirati aveva invece sottolineato come “nelle aree più svantaggiate, viene meno di fatto il diritto alla salute, con i residenti, quasi sempre anziani e con difficoltà, privati del servizio e costretti a fare chilometri per poter andare dal medico.

A rendere ancora più difficile la situazione è stata la presa d’atto che su 27 medici in pianta organica solo 19 sono quelli in servizio nel territorio di Gubbio, uno dei più grandi d’Italia. “Il medico di base – ha aggiunto Puletti – è una figura cruciale per famiglie e anziani. In Umbria come nel resto d’Italia, le criticità derivanti dalla pandemia e dal pensionamento di molti medici hanno creato notevoli difficoltà di reperimento degli specialisti soprattutto per quanto riguarda i piccoli Comuni, zone periferiche e frazioni. In questo contesto la politica può e deve fare la sua parte in sinergia con le realtà del territorio“.