Carabinieri Umbertide, il maresciallo Cesare Rampazzi Minella nuovo comandante - Tuttoggi.info

Classe 1996, è originario della provincia di Viterbo e ha iniziato la carriera nell'Arma nel 2016 | Subentra al maresciallo Matteo Greco

Il maresciallo ordinario Cesare Rampazzi Minella, classe 1996, è il nuovo Comandante della Stazione carabinieri di Umbertide.

Originario della provincia di Viterbo, ha iniziato la carriera nell’Arma nel 2016. Dopo il corso triennale alla Scuola per marescialli dei carabinieri di Firenze, dove ha conseguito la laurea in Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza, ad appena 25 anni era stato destinato a Mottalciata (provincia di Biella), in qualità di comandante della locale caserma per oltre 2 anni.

Alla Stazione di Umbertide subentra al maresciallo Matteo Greco, che dal mese di gennaio aveva temporaneamente sostituito il Luogotenente C.S. Antonio Raganato, posto in congedo per raggiunti limiti di età.