Carabiniere 'segugio' si lancia all'inseguimento di banditi | 3 arresti - Tuttoggi

Continua la fuga a piedi

Ma il carabiniere, senza mai perderli di vista, nel frattempo, è riuscito ad allertare la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto al fine di richiedere immediati rinforzi. I malfattori, intanto, non riuscendo nel loro intento di fuga, trovandosi sempre più braccati, si sono visti costretti ad abbandonare il proprio mezzo di trasporto, cercando di guadagnare la fuga a piedi attraverso le zone di campagna tra i comuni di Ficulle e Fabro.

Inseguimento finito nel ‘fango’

Il militare, ancora sulle loro tracce, non potendo ovviamente continuare a bordo del proprio veicolo, messa in sicurezza la zona, è sceso dall’auto e ha proseguito l’inseguimento dei banditi correndo nella loro direzione, fino a bloccare nel fango uno dei tre fuggitivi. In breve tempo, gli altri due, che nel frattempo pensavano di aver finalmente seminato il carabiniere, sono finiti nella rete del dispositivo costituito dai Carabinieri, che hanno cinturato la zona interessata dalle ricerche e, contestualmente, di bloccato ogni via di fuga. Su disposizione della locale Procura della Repubblica di Terni, gli arrestati sono stati trattenuti presso i locali dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo.