Capriolo investito sulla rotatoria dell’ospedale di Foligno

share

0 shares Share

Tweet

Pin

‘Manolo il capriolo’ non era l’unico ad aver scelto di vivere nell’area verde tra l’ex Sansificio e l’ospedale San Giovanni Battista, nel corso di questi mesi infatti, erano state certificate altre presenze, solamente meno ‘socievoli’.

A quanta pare, purtroppo, anche meno ‘fortunate’ considerando che questa mattina, uno di loro è stato investito da un’auto a ridosso della rotatoria del San Giovanni Battista sulla corsia in direzione Paciana.

Uno schianto che ha lasciato l’animale steso sul colpo, e che non è certamente passato inosservato ai numerosi automobilisti che transitano in zona.

Dopo le segnalazioni via social, l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale sul posto e quindi la rimozione della carcassa con ripristino della regolare viabilità.

Dai rilievi sembra inoltre che l’automobilista non si sia nemmeno fermato per soccorrere il capriolo, ma non essendo presenti segni di frenata è ipotizzabile che l’animale sia spuntato fuori all’improvviso dai campi vicini.

Un tentativo di attraversamento finito decisamente male, una sorte che avrebbe potuto rischiare anche il più famoso Manolo, oggi in centro protetto nell’alta Umbria.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa