Capodanno in piazza, stretta sulla Ztl

Varchi attivi più a lungo per preservare il centro storico dal transito veicolare

Alla vigilia del Capodanno in piazza, che nella città della Quintana durerà due giorni, il sindaco Stefano Zuccarini ha varato un’ordinanza per la viabilità, che allarga i limiti della zona a traffico limitato, per una migliore gestione del traffico nel centro storico.

I varchi

Il documento dispone, per il 30 e il 31 dicembre, il prolungamento della zona a traffico limitato posta ai varchi di Via Garibaldi – Via XX Settembre – Via San Giovanni dell’Acqua – Via Mazzini nei seguenti orari; il giorno 30 dicembre 2022 dalle ore 00:00 alle ore 04:00; il giorno 31 dicembre 2022 dalle ore 00:00 alle ore 04:00; il giorno 01 gennaio 2023 dalle ore 00:00 alle ore 05:00. Si prevede di confermare gli orari di funzionamento del varco di accesso alla ZTL sito in via Santa Caterina di cui alla vigente Ordinanza n. 478 del 08/09/2022.