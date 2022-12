Concertone Rai, giovedì e venerdì le prove: orari e divieti fino a Capodanno

Si inizierà alle re 16 anche venerdì 30.

Ultime prove tecniche anche il 31, dalle ore 19, mentre l’inizio dello show “L’anno che verrà è fissato per le 16”.

L’ordinanza per la viabilità

Quanto alla viabilità, l’ordinanza del Comune dispone, dalle ore 12,00 del giorno 29 dicembre 2022 alle ore 3,00 del giorno 1 gennaio 2023:

1) Divieto di sosta permanente con rimozione in Viale Indipendenza, ambo i lati, con soppressione di tutti gli stalli riservati ai ciclomotori e motocicli, nel tratto compreso fra gli spazi auto posti sul lato destro ascendente e

Piazza Italia (lato sottostante edificio Prefettura);

Dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 3,00 del giorno 1 gennaio 2023:

2) Divieto di sosta permanente con rimozione con soppressione di tutti gli stalli riservati a tutte le categorie di veicoli e utenti in Piazza Italia, Piazza Italia area denominata Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti;

3) Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli e utenti all’interno della ZTL del centro storico di Perugia con accesso da Largo Cacciatori delle Alpi e da Piazza Fortebraccio.

I divieti per la sicurezza

Con un’altra ordinanza, dopo il vertice in Prefettura, si stabiliscono divieti e regole per la sicurezza.

Nei giorni delle prove (29 e 30 dicembre) dalle ore 12, e il giorno di Capodanno, in piazza Matteotti, via Baglioni, piazza Italia, piazza Danti, via Maestà delle Volte, via Fratti, via Ritorta, via della Gabbia, via dei Priori, via Fani, via del Forno, via Boncambi, via Scura, via della Luna, via delle Streghe, via Bonazzi, via del Sette, via Calderini, via Mazzini, via Danzetta, via Baldo, via dello Struzzo e via del Forte non non si potrà accedere alle zone transennate con oggetti e attrezzature ingombranti, contundenti o pericolose (stop anche ai caschi). Divieti di ingresso con biciclette e monopattini. Niente droni. Vietato anche entrare con animali al guinzaglio. Vietata la vendita di bevande da asporto in vetro o metallo. In caso di assembramenti, si potrà vietare il transito anche ai passeggini.