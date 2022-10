“Una canzone per i nonni”, scuola di Gaifana al concorso di Todi

Entusiasti i bambini protagonisti dell'evento

Secondo posto per la scuola primaria “Radice” di Gaifana al concorso “Una canzone per i nonni”, svoltasi al teatro comunale di Todi. La manifestazione è stata promossa dall’Associazione “50 & più” e dal suo presidente Giancarlo Acciaio con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Todi, delle Province di Perugia e Terni e della Diocesi Orvieto-Todi.

Come partecipare

Per accedere a tale concorso le scuole, precedentemente iscritte, dovevano comporre il testo di una canzone sull’importanza del ruolo dei nonni e cantarla con la melodia inviata dalla commissione alle insegnanti. Per arrivare alla stesura del testo, i bambini hanno intervistato i propri nonni su come trascorrono il tempo insieme.