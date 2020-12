La canzone di Natale "Caro Follower" fa il pieno di like | Guercio colpisce ancora - Tuttoggi

La produzione della canzone e del video è tutta spoletina ed è nata da un'idea di Fabio Pinchi, uno dei fondatori insieme a Tommaso Biondi, del progetto satirico Guercio.org

Lanciata il 15 dicembre durante la puntata di Guercio Live, la canzone di Natale “Caro Follower … ” sta facendo incetta di like sui social.

La produzione della canzone e del video è tutta spoletina, anche se con una puntata all’estero, ed è nata solo qualche giorno prima del lancio da un’idea di Fabio Pinchi, uno dei fondatori insieme a Tommaso Biondi, del progetto satirico Guercio.org

Amici musicisti

La storia è di quelle che parlano di amicizia e di artisti, una storia che a Natale scalda il cuore e strappa un sorriso.

Un po’ del tipo “alla fiera dell’est”, ma con un finale decisamente migliore. Tutto ha inizio quando un motivetto natalizio si insinua nella testa di Fabio Pinchi, il quale ci scrive sopra un testo veloce e prima di perderlo lo canta subito, in un messaggio vocale, all’amico Andrea Patarini.

Patarini accetta la sfida, senza pensarci due volte: “Qualcosa ci si può fare!”. Nasce così la base musicale della canzone. Il risultato è buono, ma potrebbe essere migliore. A questo punto, non ci si può accontentare.

Ragion per cui la prima bozza di musica e parole volano, via etere, fino a Indianapolis dove vive e lavora lo spoletino Daniele Cucchiaroni (pianista) che ci aggiunge note e frasi di archi per arricchire la prima base musicale. Ma manca ancora qualcosa.

La canzone quindi riparte e torna a Spoleto dove il Maestro Mirko Pantalla ci crea un giro di chitarra, studiato giusto appunto per il componimento natalizio. Ora manca solo il cantato.

La registrazione

A questo punto tutto lo staff di Guercio si ritrova, sempre tenendo la debita distanza, negli “studios” di Media Marketer per registrare audio e video di “Caro Follower …” con la regia di Pinchi e Patarini, ma sopratutto con la preziosa guida della Maestra di canto Elisabetta Pallucchi.

Ed ecco che in meno di una settimana, con un po’ di amicizia, tanta bravura dei compositori, un po’ di incoscienza dei cantanti e qualche risata, è nato l’augurio di buone feste, dedicato da Guercio.org ai propri followers.

Il risultato, un po’ ironico e irriverente, eccolo qua: