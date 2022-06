Canto e sport, gli studenti del TLS insieme ai campioni dello Spoleto Nuoto

I campioni Lucrezia Mancini e Gianluca Andolfi saranno ospitati a teatro ad ascoltare i cantanti delle Sperimentale

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ha accolto con piacere ed entusiasmo la visita dei campioni di nuoto spoletini Lucrezia Mancini e Gianluca Andolfi, che si sono recati nella sala Monterosso di Villa Redenta, insieme ai loro preparatori atletici Daniele Luciani e Piero Santarelli, per salutare ed ascoltare i loro coetanei vincitori del Concorso dello Sperimentale Comunità Europea per giovani cantanti lirici che erano impegnati nelle masterclass del corso di Avviamento al Debutto che li vedrà protagonisti sui palcoscenici della 76ma Stagione Lirica Sperimentale.

Affascinati dalla bellezza delle loro voci, Gianluca e Lucrezia hanno sottolineato come, a teatro come in acqua, sia necessario allenamento, disciplina, impegno, correttezza e valori profondi per affermarsi e raggiungere livelli elevati.