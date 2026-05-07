Milano, Sala "Col ministro Mazzi al lavoro sulla tassa di soggiorno" - Tuttoggi.info

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Milano, Sala “Col ministro Mazzi al lavoro sulla tassa di soggiorno”

ItalPress

Milano, Sala “Col ministro Mazzi al lavoro sulla tassa di soggiorno”

Gio, 07/05/2026 - 21:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Spero di vedere presto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, per fare un po’ un’analisi su quello che c’è da fare per il turismo” a Milano. “Un’altra questione su cui stiamo lavorando è quella” dell’aumento della “tassa di soggiorno” a Milano. “Perché è profondamente ingiusto che Roma, Firenze e Venezia abbiano una tassa di soggiorno più alta di quella di Milano”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’apertura della Civil Week. “Questo nasce da leggi che sono state fatte nel tempo. Noi per quest’anno abbiamo una deroga per le Olimpiadi invernali, ma credo che sia naturale poter continuare sui valori di quest’anno”. Secondo il primo cittadino “se uno paga 700 euro in alcuni hotel 5 stelle lusso, può anche pagare 10 euro di tassa di soggiorno. Perché usa i servizi che poi pagano tutti i milanesi”.

xm4/tvi/mca1

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