Onu, Waltz "Risoluzione per riaprire Hormuz è nell'interesse del mondo intero" - Tuttoggi.info

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Onu, Waltz “Risoluzione per riaprire Hormuz è nell’interesse del mondo intero”

ItalPress

Onu, Waltz “Risoluzione per riaprire Hormuz è nell’interesse del mondo intero”

Gio, 07/05/2026 - 21:03

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Assicurarci che Russia e Cina comprendano che sostenere questa risoluzione è nell’interesse del mondo intero. Nessuno si oppose alla risoluzione 2817, che condannava l’Iran per gli attacchi contro infrastrutture civili. Abbiamo strutturato questa risoluzione insieme ai nostri alleati arabi del Golfo in modo chiaramente conforme al diritto internazionale. Non si possono disseminare indiscriminatamente mine marine negli oceani solo perché si ha un disaccordo con un’altra parte”. Così Mike Waltz, rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite, in merito alla nuova bozza di risoluzione che punta a costringere l’Iran a riaprire pienamente lo Stretto di Hormuz.

xo9/sat/azn
(Video di Stefano Vaccara)

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