Cantieri sul Raccordo per cambiare il new jersey, gli orari

Mercoledì e giovedì e giovedì i lavori preliminari in vista della sostituzione tra Ferro di Cavallo e Olmo che avverrà di notte

Due giorni di lavori preliminari sul Raccordo autostradale Perugia-Bettolle nel tratto compreso tra Olmo e Ferro di Cavallo, in vista della sostituzione del vecchio spartitraffico centrale (new jersey) con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, alta 1,2 metri. Che innalza notevolmente gli standard di sicurezza stradale – spiega Anas – ed è in grado di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di sbandamento di mezzi pesanti.

I lavori , per contenere al minimo i disagi al traffico, si svolgeranno quasi esclusivamente di notte. Ma per poter allestire il cantiere in modalità notturna sono necessari dei rilievi tecnici preliminari che saranno eseguiti mercoledì 15 e giovedì 16 novembre, con chiusura temporanea della corsia di sorpasso e transito consentito sulla corsia di marcia, nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 17:00, evitando gli orari di maggior traffico del mattino e della sera.

Nello specifico, mercoledì sarà interessata la carreggiata in direzione Bettolle e giovedì la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni.