Cantieri Brt, altre tre ordinanze per i cambi alla viabilità - Tuttoggi.info

Emesse altre tre ordinanze dal Comune di Perugia per modifiche alla viabilità legate ai cantieri del Brt Metrobus.

Via Dottori

L’ordinanza n. 3 riguarda la deviazione del traffico veicolare in via Gerardo Dottori, sulla traversa di collegamento fra la principale via Dottori e la rotatoria Orietta e Francesco Fornari dove è già vigente restringimento di carreggiata.

In particolare dal 12 gennaio al 20 febbraio 2026 si dispone la deviazione della corrente di traffico proveniente da via Dottori, lato Ospedale Silvestrini, sul tracciato stradale idoneo alla circolazione veicolare presente all’intersezione fra la principale via Dottori e la traversa di collegamento con la rotatoria Orietta e Francesco Fornari, disciplinato a specifica segnaletica orizzontale e verticale anche notturna di pericolo; 2. Limite massimo di velocità di 30 Km/h.

Viale San Sisto

L’ordinanza n. 4 prevede, sempre sulla medesima area di cui al punto precedente nonché in viale San Sisto, a proroga dell’ordinanza dirigenziale n. 2047 del 3.10.2025 e fino al 28.2.2026: Restringimento della carreggiata disciplinato da idonea segnaletica anche notturna di pericolo e specifica transennatura in via Dottori, sulla traversa di collegamento fra la principale via Dottori e la rotatoria Orietta e Francesco Fornari; restringimento della carreggiata disciplinato da idonea segnaletica anche notturna di pericolo e specifica transennatura in viale San Sisto, nel tratto compreso fra la Rotatoria Fornari e lo spartitraffico posto in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario; limite massimo di velocità di 30 Km/h.

Via Sandro Penna

L’ordinanza n. 5 riguarda, infine, via Sandro Penna e prevede dal 7 al 14 gennaio 2026: