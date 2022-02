Cantiere dopo l'incidente, code in uscita da Perugia | Martedì notte E45 chiusa

L'Anas sta lavorando al ripristino delle barriere sulla E45 danneggiate dal mezzo pesante che lunedì si è intraversato

Lunghe code in uscita da Perugia per il cantiere nel tratto dove lunedì un tir si è intraversato, perdendo anche gasolio che è finito nella carreggiata opposta. Gli operai dell’Anas stanno infatti ripristinando le barriere di protezione sulla E45 a Ponte San Giovanni danneggiate dal mezzo pesante. Per questo risulta chiusa una corsia di marcia in direzione Cesena / Assisi.

File nel tratto finale della parte perugina del Raccordo, già dalla galleria di Piscille.

L’Anas intanto fa sapere che questa notte (martedì 15 febbraio) la carreggiata della E45 in direzione Cesena dovrà essere temporaneamente chiusa per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione compromessa a causa dello sversamento di gasolio.

I tre incidenti che si sono verificati lunedì, tra cui quello del tir che solo per un miracolo non ha causato vittime, ha riaperto il dibattito tra i fautori del Nodo (la variante stradale in fase di progettazione definitiva) e coloro che ritengono comunque quest’opera inutile.