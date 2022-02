Incidente sul raccordo, lunghe code fino a Collestrada - Tuttoggi

Ennesimo incidente sul raccordo Perugia - Bettolle nel tratto delle gallerie paralizza il traffico sin da Collestrada e anche sulla E45

Ennesimo lunedì di passione per il traffico lungo Ss75, E45 e raccordo Perugia – Bettolle per un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto dopo le 8 del 14 febbraio nella zona delle gallerie, in direzione nord, con più auto coinvolte.

Diversi i chilometri di coda che si registrano in direzione del capoluogo di regione. Le lunghe file, infatti, partono da prima di Collestrada, lungo la Ss75.