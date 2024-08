Più che “Cannibale”, Innocenzi fa doppietta alla Quintana di Ascoli

Il soprannome ‘Il cannibale’ inizia ad andare stretto a Luca Innocenzi, 41enne cavaliere folignate che vince il suo 18esimo palio della Quintana di Ascoli in una giostra agostana, dedicata a Sant’Emidio. Sesta doppietta, Innocenzi regala così il 36esimo palio a Porta Solestà e al caposestiere Attilio Lattanzi. Giostra, quella di oggi, caratterizzata dalla pioggia. Un temporale ha infatti sospeso la Giostra per poco più di un’ora, per poi riprendere la competizione intorno alle 18. “Ascoli la amo e questa è una gara che mi si di addice – ha detto Innocenzi nel commentare la sua vittoria – e poi è l’ultima da caposestiere di Attilio, a lui dedico la gara e a tutti coloro che mi hanno permesso di diventare quello che sono ad Ascoli”.

Il duello Innocenzi – Coppari

Dopo una gara in seconda posizione, Innocenzi chiude in vetta con 2.056 punti, nove centri su nove e tempi di tornata di 50.9, 50.6, 50.7. Per lui il miglior risultato in assoluto ad Ascoli, in una gara che il cavaliere ha definito ‘difficile’, per le condizioni del campo dopo la pioggia e per l’alta qualità dei concorrenti in gara. Il più temibile è stato Denni Coppari, una vecchia conoscenza della Quintana di Foligno. Coppari (Porta Tufilla) ha condotto due tornate su tre, trainato dalle grandi prestazioni di Trentino, il purosangue inglese, che gli ha permesso di girare a 49.3 alla prima tornata e 49.3 alla seconda. Se non ci fossero state due penalità e un centro mancato agli assalti, il palio sarebbe stato suo ma alla fine deve chiudere quinto.

La gara di Melosso

Il secondo nella classifica finale è Lorenzo Melosso di Porta Romana (a Foligno in gara con il Rione Badia). La sua chiusura è comunque sopra ai 2000 punti, 2.004. Il cavallo di Melosso è Magic Strike e fa chiudere al cavaliere ascolano le tornate a 50.8, 51.2, 51.8. Terzo Davide Dimarti del sestiere Piazzarola. Giovanissimo, il ‘progetto’ del cavaliere funziona e, nonostante qualche sbavatura, non delude e si guadagna il rispetto dello Squarcia, dopo le polemiche della Giostra di luglio. Quarto è Tommaso Finestra di Sant’Emidio. Il cavaliere di San Gemini, a Foligno in corsa per lo Spada, fa il massimo in sella a In the woods. Prima tornata chiusa a 50.6, seconda a 51.5 e terza a 51.6 ma qualche sbavatura ai bersagli lo relegano ad una posizione inclemente. Di Denni Coppari si è detto, chiude Mattia Zannori, cavaliere narnese che a Foligno veste i panni del Gagliardo del Rione Ammanniti, è stato chiamato a sostituire Lorenzo Savini. Per lui un’entrata in corsa, a neanche una settimana dalla Giostra. La scelta è stata quella di schierare ‘Once upon a time’, cavallo in prova molto competitivo ma che in gara si è dimostrato difficilmente controllabile. Zannori, felice per il ritorno ad Ascoli, paga questo scotto.

I prossimi test

In chiave folignate, la Quintana di Ascoli è un super test in vista della Giostra della Rivincita, che a Foligno andrà in scena il prossimo 15 settembre. Le altre ‘prove’ che mostreranno lo stato di salute dei cavalieri umbri saranno il Torneo cavalleresco di San Clementino, a Servigliano e il Palio di Valfabbrica.