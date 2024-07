Quintana di Ascoli, è ancora Luca Innocenzi | Caduta per Savini

La Quintana di luglio conquistata dal cavaliere folignate che alla Quintana umbra corre per il Rione Cassero.

E’ Luca Innocenzi il vincitore della Quintana di luglio di Ascoli. Una giostra intensa, particolarmente calda con contestazioni e pause, che però arride alla bravura del cavaliere folignate che, in sella a Katia Way, porta a casa il Palio per Porta Solestà.

I ‘folignati’ in cors

La Quintana di Ascoli è da sempre un momento particolare, dove le antenne dei folignati si sintonizzano per capire quale sia lo stato di forma dei cavalieri in corsa. Dei sei in gara, infatti, quattro sono schierati anche a Foligno. Innocenzi a Foligno è il cavaliere del Cassero, Lorenzo Melosso che ad Ascoli è con Porta Romana, a Foligno è per il Badia. Il rappresentante di Sant’Emidio Tommaso Finestra a Foligno è per lo Spada e Lorenzo Savini, per Porta Maggiore ad Ascoli, a Foligno corre per il Croce Bianca.

La classifica e la caduta di Savini

Innocenzi domina sempre, come da aspettative. La classifica finale vede al secondo posto Lorenzo Melosso di Porta Romana. Terzo Denny Coppari di Porta Tufilla. Il quarto è Tommaso Finestra di Sant’Emidio, quarto Davide Dimarti per Piazzarola e sesto Lorenzo Savini, che rinuncia alla terza tornata dopo una caduta.