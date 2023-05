Cannara, la sfida Gareggia-Sirci premia il sindaco uscente | "Grandissima soddisfazione" - Tuttoggi.info

Due sfidanti per le comunali a Cannara: Fabrizio Gareggia, sindaco uscente sostenuto da Cannaresi liberi tenta il bis nel segno della continuità; a sfidarlo con Insieme per Cannara la trentenne Alessia Sirci. A vincere il primo cittadino uscente, con una percentuale vicina al 60%.

L’affluenza in chiusura delle urne è stata del 69, 67, quasi un punto sopra rispetto a cinque anni fa. A votare Gareggia circa il 58% dell’elettorato attivo, quando mancano pochi voti allo spoglio la conferma non ufficiale arriva dalle congratulazioni di Donatella Tesei e del capogruppo della Lega Stefano Pastorelli.

“Sono contentissimo, è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, i cittadini ci hanno dato piena fiducia e già da domani saremo al lavoro per continuare il grande lavoro che abbiamo portato avanti negli ultimi cinque anni“, dice il riconfermato Gareggia. La giunta di Cannara non subirà cambiamenti: a squadra viene riconfermata in blocco.

Pochi minuti dopo le prime proiezioni arriva anche la nota di Alessia Sirci: “A Cannara prendiamo atto della volontà degli elettori. Ringraziamo tutti i cittadini e le cittadine che ci hanno sostenuto e ci hanno dato fiducia. Costruiremo su questo risultato, saranno 5 anni duri in cui continueremo a lavorare nell’interesse della città, convinti che l’impegno e la dedizione non debbano cambiare sulla base del successo elettorale”.