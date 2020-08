Cannara, mongolfiera sul tetto di una casa: nessun ferito - Tuttoggi

Disavventura a lieto fine quella occorsa a tre persone, due belgi e un’italiana, che erano a borso di una mongolfiera che stava partecipando all’evento Sagrantino Cup. Probabilmente per una manovra sbagliata in fase di atterraggio, la mongolfiera si è apoggiata sul tetto di una casa in località “vocabolo Ceretagna” nel comune di Cannara.

Nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito; a salvare i malcapitati, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi con l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla centrale di Perugia. La mongolfiera era decollata dal parco Acqua rossa alle alle 6 di lunedì mattina