Cane si addentra e si perde in zona paludosa, recuperato da vigili del fuoco - Tuttoggi

Brutta avventura per un cagnolino, nel pomeriggio odierno, nella zona sud di Città di Castello. Il piccolo quadrupede, nei pressi del vocabolo Spadina, a pochi passi dal fiume Tevere, si è infatti addentrato e poi perso in una zona paludosa per inseguire un altro animale.

Il padrone del cane, preoccupato nel non veder tornare indietro il suo amico, è stato costretto a chiamare i vigili del fuoco tifernati. Quest’ultimi sono poi riusciti a recuperarlo dalla palude in meno di un’ora e riconsegnarlo sano e salvo al suo proprietario.