Tornano gli eventi in presenza: al Candiotti c'è Expo&Umbria Jewels

Fine settimana di appuntamenti gratuiti e a ingresso libero

Sarà uno dei primi eventi in città dopo l’allentamento delle misure anticovid. Manca poco per l’appuntamento a Foligno con il vero artigianato italiano che vedrà Palazzo Candiotti, nel bellissimo centro storico cittadino, teatro di una interessante vetrina del vero stile italiano.

Ingresso libero e gratuito con gli artigiani

Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 sarà possibile visitare con ingresso libero, e fare shopping in assoluta sicurezza, ‘Candiotti Expo & Umbria Jewels’: saranno presenti artigiani, creativi e designers di vari settori del nostro Made in Italy.

Edizione annullata lo scorso anno

Dopo l’annullamento per covid dello scorso anno (era in programma ad ottobre 2020) arrivano finalmente a Foligno contemporaneamente la Mostra mercato dedicata allo stile italiano e il Salone del bijoux e del gioiello artigianale. Dall’artigianato all’oggettistica, dai complementi di arredo all’home design, dagli oggetti vintage e d’antiquariato alle creazioni artigianali di accessori e oggetti handmade. Fino a bijoux e gioielli artigianali. Tutto questo si potrà trovare in esposizione e in vendita.

Gli espositori

Tra i tanti espositori presenti, ci saranno gli estrosi accessori della Maggy Style, nota fashion expert umbra con all’attivo diverse partecipazioni a programmi televisivi; Chiara Ferriolo, la creativa artigiana della scarpa e dei suoi accessori; Poesie su Seta, il mondo dell’arte su abiti dipinti a mano; il mondo del crochet di Laura Elisei; i famosi monili Chartego in carta della collezione di Sofia Rocchetti, vere sculture da indossare; i bijoux in ceramica di Elisabetta Grappasonni; i gioielli di filo di Francesca Scalzo; i gioielli in rame ed ottone delle Botteghe della Regina Camilla, quelli in cera persa dal design contemporaneo di Bofco Gioielli e molto molto altro ancora.

Gli organizzatori

Presente con la sua collezione di lampade in Plexigass lo scultore Donato Pompa e per gli amanti della cucina e dell’arte del ricevere i grembiuli glam chic di La Cucina Alchemica. ‘Candiotti Expo’ & ‘Umbria Jewels’ sono eventi organizzati da Officine Creative Roma in collaborazione con l’Associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e di ATI Parterre, responsabile della gestione di Palazzo Candiotti.

La due giorni osserverà scrupolosamente i protocolli anticovid e l’ingresso libero sarà contingentato. Questi gli orari: sabato 15 maggio (ore 11/20), domenica 16 maggio (ore 10/20).