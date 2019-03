Campionati studenteschi Corsa Campestre, finali nazionali al Parco del Teatro Romano

Si svolgeranno da mercoledì 20 a venerdì 22 marzo, presso il parco del Teatro Romano, le Finali nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, promosse da Miur, Coni, Cip e Federazione Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con l’Usr per l’Umbria.

L’iniziativa, riservata agli studenti delle scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 2018/19, è stata presentata questa mattina (venerdì 15 marzo) nella Sala Stemmi di Gubbio alla presenza, tra gli altri, del sindaco Filippo Mario Stirati, dell’assessore Gabriele Damiani, di Enrico Ceccarelli, presidente “Gubbio Runners”, di Mauro Esposito dell’Ufficio Regionale Scolastico e Carlo Moscatelli per Fidal Umbria.

L’assessore Damiani ha aperto la conferenza stampa esprimendo grande soddisfazione per la scelta del Ministero di far svolgere a Gubbio le Finali nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre: “Una decisione frutto di un’esperienza positiva precedente, che ha permesso di riportare a Gubbio i Campionati Studenteschi. Un evento realizzato grazie al contributo imprescindibile dell’associazione “Gubbio Runners”, della Fidel, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Liceo Sportivo “Mazzatinti”, che rientra nella strategia di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-culturale-sportivo”. Ceccarelli, nel ringraziare, tra gli altri, l’amministrazione comunale per il supporto dato, ha sottolineato: “La nostra associazione ha dato piena disponibilità per la passione per la corsa a vantaggio della nostra città, per far sì che Gubbio possa diventare la capitale della corsa campestre”.

Stirati ha ringraziato tutte le Istituzioni e quanti hanno collaborato all’organizzazione di tale manifestazione: “Grande plauso all’associazione Gubbio Runners che ha accompagnato la città in tanti eventi. Lo sport rappresenta un grande veicolo di promozione per la città e questa finale raffigura un patto tra l’atletica e il mondo studentesco, che ci inorgoglisce in uno scenario bello quale il parco del Teatro Romano. Un ringraziamento anche alle strutture e agli uffici comunali impegnati nell’organizzazione di tali appuntamenti per un risultato che sarà sicuramente lusinghiero e a beneficio della città. Un ulteriore anello che aggiungiamo alla catena costruita in questi anni per far sì che anche lo sport sia canale di valorizzazione e promozione della città e del suo territorio”.

Il programma prevede: mercoledì 20 marzo, dalle ore 14 alle 16, arrivo delle rappresentative scolastiche e accoglienza; ore 17 ritrovo presso Piazza S. Giovanni; ore 17,30 Cerimonia di apertura in Piazza Grande. Giovedì 21 marzo: ore 9 ritrovo giurie e concorrenti presso il Teatro Romano; ore 10 inizio gare e premiazioni; ore 21 festa dei Campionati Studenteschi agli “Arconi” di Via Baldassini.

Per consentire lo svolgimento dei Campionati di Corsa Campestre Libertas del 17 marzo e dei Campionati Studenteschi del 21 marzo, sono stabilite alcune modifiche alla circolazione. Divieto di transito dalle ore 8.30 alle 15.00 nei giorni 17 marzo e 21 marzo dall’intersezione Viale Paruccini/ Via Leonardo da Vinci e Viale Paruccini/Via Epicuro/Via A. Da York/Via Rousseau.

