Campionati Scienze naturali, Aminata rappresenterà l’Umbria alla fase nazionale

L'affermazione regionale della studentessa del 5BB Aminata Sanogo motivo di orgoglio per l'IIS Giordano Bruno di Perugia

Aminata Sanogo, studentessa del 5BB dell’indirizzo Tecnico ‘Chimica, Materiali, Biotecnologie’ (ad articolazione ambientale) dell’innovativo e sperimentale I.I.S. ‘Giordano Bruno’ di Perugia, rappresenterà l’Umbria alla fase nazionale della XXII edizione dei Campionati (ex-Olimpiadi) di Scienze naturali.

Una prestigiosa e ambita competizione, la cui fase nazionale quest’anno si terrà ad Assisi dal 10 al 12 maggio.

Aminata Sanogo si è classificata al primo posto nella fase regionale dei Campionati di Scienze naturali per la sezione triennio di Biologia. Insieme a lei, le studentesse Chiara Chiavini, classificatasi terza, e Alice Mancinelli, e lo studente Alessandro Urbani, tutti allievi dell’indirizzo Tecnico ‘Chimica, Materiali, Biotecnologie’ dell’I.I.S. ‘Giordano Bruno’ di Perugia, preparati dai docenti della scuola perugina, Stefania Giannoni, Graziella Rossi, Nadia Rambotti e Angelo Ferraro.

Risultati che sono motivo di grande soddisfazione non solo per le studentesse e per gli studenti, ma anche per tutta la comunità scolastica dell’I.I.S. ‘Giordano Bruno’ di Perugia, diretto dalla professoressa Anna Bigozzi e articolato nei suoi quattro indirizzi (due licei – Liceo Linguistico tradizionale e con opzione ‘EsaBac’, e Liceo Scientifico Scienze applicate (OSA) con opzione ‘Curvatura biomedica’ – e due tecnici – il Tecnico Tecnologico per la Chimica, materiali e biotecnologie, con articolazione Biotecnologie ambientali e Biotecnologie sanitarie, e il Tecnico Tecnologico Sistema moda, con articolazione Tessile, abbigliamento e moda).