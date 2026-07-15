Campionati di società Master su pista: Rebel Athletic Club, una finale da protagonista - Tuttoggi.info

Grande prestazione della ASD Rebel Athletic Club alla finale nazionale dei C.D.S. Master su pista di Roma che conferma il valore complessivo della società e, soprattutto, l’eccellente livello raggiunto dal settore femminile. Nella classifica donne, infatti, la società umbra chiude al 13° posto assoluto con 1154 punti, con 13 punteggi utili, entrando tra le prime tredici squadre italiane della manifestazione.

Il peso della squadra femminile

Il risultato delle atlete è il dato più significativo della trasferta romana. La formazione ha dimostrato una presenza competitiva in tutte le gare in programma. Tra le prove di corsa spiccano i due quarti posti di Stefania Rulli nei 400 metri e negli 800 metri, rispettivamente chiusi in 1:06.88 e 2:32.74, oltre al settimo posto di Susanna Faustini nei 1500 metri in 5:33.10.

Molto positive anche le prestazioni di Cecilia Moretti negli 80 metri ostacoli, dove ha chiuso al quinto posto in 14.76, e di Cristina Moretti, che ha portato punti preziosi sia nel salto triplo con 8.25, sia nel salto in lungo con 4.16. Nella prima giornata la Staffetta 4×100 SF45 di Moretti Francesca, Troni Elisabetta, Rotini Sara e Zuniga Eliana Marcela ha chiuso in 56.18 e nella seconda giornata, la staffetta 4×400 SF50 composta da Marylena Massini, Susanna Faustini, Francesca Moretti e Stefania Rulli ha chiuso nona in 4:41.95, contribuendo in modo decisivo al punteggio complessivo.

Nel salto in alto buona prestazione di Menichelli Francesca con 1.30 metri, nei lanci prezioso è stato il contributo di Ulrike Maria Zum Tobel, ottava nel martello master con 25.53 e diciottesima nel peso con 6.06, oltre alla prova di Simona Moretti nel giavellotto con 25.17 e nel disco con 18.96.

Da segnalare anche le prestazioni sui 200 metri di Zuniga Eliana Marcela, corsi in 29.38 e di Rotini Sara in 32.02. Moretti Francesca sui 400 metri in 1:12.62. Sui 100 metri hanno corso Al Armaly Jihane (14.53) e Massini Marylena (15.46). Nei lanci, Cammarota Silvia si è misurata nel disco con 15.01 e Vincenti Gatti Elisa nel giavellotto con 13.78.

Il piazzamento finale racconta una squadra capace di presentarsi con competitività in molte specialità, dai salti ai lanci, dalla velocità al mezzofondo. Questo tipo di rendimento è il segno distintivo di una squadra che punta non solo sul talento individuale, ma sulla costruzione di un gruppo solido, capace di portare punti in modo diffuso. In una finale nazionale così selettiva, la Rebel Athletic Club ha dimostrato di avere identità, compattezza e capacità di competere con continuità fino all’ultimo punteggio.

Uomini penalizzati dagli infortuni

Più complicata la prova della squadra maschile, che ha concluso al 25° posto con 1006 punti. Un risultato che ha risentito delle difficoltà della formazione, penalizzata da diversi atleti infortunati, circostanza che ha inevitabilmente inciso sull’andamento complessivo e limitato le possibilità di esprimere pienamente il potenziale del gruppo.

Tra le prestazioni più significative spiccano il quinto posto di Fabio Porzi nei 5000 metri in 19:28.49 e il suo 17° posto nei 1500 metri in 5:17.49, oltre al 12° posto di Carlo Muletti nel giavellotto con 25.73 e al 13° posto nel disco con 24.64.

Nonostante ciò, anche il settore maschile ha onorato la manifestazione con impegno e senso di appartenenza, contribuendo a rappresentare i colori societari in una finale nazionale di altissimo livello. In un contesto tanto competitivo, la presenza stessa della squadra conferma la vitalità del club e la capacità di stare stabilmente tra le società che contano nel panorama master italiano

Un risultato di valore

La prova di Roma consegna alla ASD Rebel Athletic Club un bilancio positivo e un messaggio chiaro: la società può guardare con orgoglio al percorso fatto finora, forte di un settore femminile capace di collocarsi tra le migliori tredici d’Italia. Il piazzamento rappresenta un risultato di grande rilievo sportivo e organizzativo, frutto di programmazione, sacrificio e passione.

La finale nazionale ha confermato ancora una volta come l’atletica master sia un terreno in cui esperienza, dedizione e spirito di squadra fanno la differenza. E in questo quadro, la Rebel Athletic Club ha lasciato il segno con una prova da protagonista



