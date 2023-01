Campionati amatoriali Opes, sfide avvincenti per i trofei in palio

In Opes League al vertice tre squadre divise in soli 2 punti, nella Seven Cup caccia all'Asd Doglio | Iniziato anche il mini campionato Over 40

Lotta serrata nella Opes League calcio a 5, che ha visto chiudere il 2022 con ben tre formazioni racchiuse in appena 2 punti, per la testa della classifica. Davanti c’è la formazione Sant’Andrea d’Agliani, dell’intramontabile Marco Minciotti. Seguita da due squadre a 2 soli punti: Old Campetto di Jack Tostini e Atletico Micatanto di Ivan Giarnieri.

La lotta in vetta, quest’anno, sarà molto serrata, fino alla fine.