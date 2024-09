Campi da gioco, camping e socialità, inaugurato a Gubbio il "Suprema Sport Village" - Tuttoggi.info

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio (21 settembre) il Suprema Sport Village di Gubbio, la gigantesca cittadella dello Sport in via Carlo Alberto dalla Chiesa (località Ortoguidone).

All’appuntamento erano presenti rappresentanti di Regione Umbria, amministrazione comunale – il sindaco Vittorio Fiorucci e gli assessori Micaela Parlagreco e Carlotta Colaiacovo – e i vertici regionali di Coni e Fitp, rispettivamente con i presidenti Maurizio Mencaroni e Roberto Carraresi.

Il Suprema Sport Village è nato dall’ambizioso progetto di Matteo e Michele Mercorella, imprenditori eugubini che hanno voluto investire sulla vita sportiva e aggregativa della città. L’obiettivo dei due fratelli è quello di creare il Centro sportivo più grande d’Italia “che sappia soprattutto accogliere tutte le generazioni, comprese famiglie e turisti, che possono pure raggiungere facilmente il centro storico ad appena due km da qui. Speriamo – hanno aggiunto – che Gubbio possa apprezzare il progetto e il grande sforzo fatto per farlo diventare realtà“.

Si tratta di un’area di circa 20mila mq interamente riqualificata e immersa nel verde con 11 campi da gioco tutti riscaldati (Padel, pickleball e tennis) e un camping con 50 piazzole da 95 mq. La struttura, entro il 2025 si completerà anche con ristorante, palazzetto dello sport, piscine e altri campi (calcio, basket, beach volley etc.) Da lunedì 23 settembre, comunque, sarà già possibile praticare tutti gli sport da racchetta e fruire dei rinnovati spogliatoi.

Il Suprema Sport Village, che ha ricevuto la piena approvazione del Coni, – per Mencaroni è “una struttura eccezionale che abbraccia tutti gli sport” – oltre a vantare uno staff tutto eugubino, non ha nessuna barriera architettonica e può accogliere alla perfezione tutti gli atleti disabili, soprattutto del tennis in carrozzina. Per il sindaco Fiorucci – che si è complimentato con i fratelli Mercorella – “questa struttura amplierà sicuramente l’offerta sportiva e turistica di Gubbio”.