Campello, Guerrini è il nuovo vicesindaco. Istituite nuove deleghe

Il nuovo vicesindaco è Sergio Guerrini. Calisti: "Si era pensato fin dall'inizio ad un'avvicendamento in giunta tra Pallotta e lui a metà mandato"

Cambia il vicesindaco a Campello sul Clitunno, con il sindaco Maurizio Calisti (nella foto) che dà vita ad un rimpasto di Giunta. Istituendo anche nuove deleghe per gli assessori.

In seguito alle dimissioni dal ruolo di vicesindaco di Antonello Pallotta, infatti, il primo cittadino ha ufficializzato l’ingresso in Giunta di Sergio Guerrini, già consigliere con diverse deleghe. Guerrini ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco. Confermata in giunta l’assessore Fabiana Grullini.

Pallotta rimarrà comunque consigliere comunale con alcune deleghe.

Dimissioni del vicesindaco per motivi personali

“La decisione di dimissioni di Antonello Pallotta è stata concordata con tutto il gruppo consigliare. Le dimissioni sono state depositate ufficialmente la sera del 7 Marzo e la notizia si è subito rincorsa. Voglio tranquillizzare tutti i cittadini sul fatto che tale dimissione non deriva e non porta con sé alcun dissapore o conflitto interno alla giunta” dichiara il sindaco Maurizio Calisti.

“Anzi. Già al momento della nostra elezione c’era stata da subito la volontà di lavorare in maniera corale e fortunatamente è un qualcosa che siamo riusciti a fare con molta sintonia. Il comune di Campello sul Clitunno viste le piccole dimensioni, può assegnare soltanto due posti in Giunta. Da una parte abbiamo l’assessore Grullini che è stata riconfermata nel suo ruolo di Assessore. Dall’ altra, in questi due anni di amministrazione, ho sempre avuto Antonello Pallotta ma c’è anche sempre stato un contributo operativo sempre attivo del consigliere Sergio Guerrini. Devo dire che tutti hanno sempre dato un apporto importante lavorando fianco a fianco. In particolare si era pensato fin dall’inizio ad un’avvicendamento in giunta tra Guerrini e Pallotta a metà mandato. Antonello Pallotta a causa di motivi personali e famigliari ci ha dapprima esposto le proprie criticità e poi ha opportunamente valutato di non riuscire più a concedere all’ impegno amministrativo, tutta l’attenzione che avrebbe voluto e il necessario tempo. Così con un lodevole senso di responsabilità e attaccamento alla comunità più che allo scranno di vicesindaco, ha reputato opportuno anticipare di qualche mese il momento dello scambio con il consigliere Sergio Guerrini. Per questo atteggiamento molto coscienzioso e per questa scelta tutt’altro che scontata ringrazio Antonello pubblicamente.

Istituite nuove deleghe

Con due anni di esperienza da Sindaco alle spalle e di concerto con il gruppo di maggioranza, ho anche reputato opportuno rimodulare l’assegnazione delle deleghe, istituendone di nuove e concedendo un maggiore spazio anche ai consiglieri.”

Sono state istituite 6 nuove deleghe:

Mercato dell’ Antiquariato e del Collezionismo,

Pari Opportunità,

Progettazione Europea,

Innovazione Tecnologica,

Zone Montane,

Sicurezza e Vigilanza Urbana

Il sindaco conserva Personale e Bilancio. Antonello Pallotta manterrà comunque le deleghe su Agricoltura e Zone Montane. Il nuovo vicesindaco Sergio Guerrini avrà Lavori Pubblici, Edilizia/Urbanistica, Commercio, Manutenzione e infrastrutture, Caccia/Pesca e Mercato dell’ Antiquariato e del Collezionismo. L’assessore Fabiana Grullini detiene le deleghe a Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Sviluppo Economico, Progettazione europea e Rapporti con le Associazioni.

Sul fronte dei Consiglieri con delega che andranno ad affiancare la giunta ufficiale, oltre ad Antonello Pallotta, ci sono Camilla Cruciani che si occuperà di Scuola e Pari Opportunità. Giacomo Marcucci con Ambiente/Gestione Rifiuti e Sport. Alessandro Benedetti che si occuperà di Innovazione Tecnologica e Paolo Di Marcantonio con delega a Sicurezza e Vigilanza Urbana.