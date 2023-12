Camion travolge guardrail e finisce nella scarpata, paura prima dell'alba - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto intorno alle 5.20 lungo la provinciale 240 tra Gubbio e Colpalombo, ferito lievemente il conducente

Incidente qualche ora prima dell’alba, stamattina (1 dicembre) lungo la provinciale 240, che collega Gubbio a Colpalombo.

Intorno alle ore 5.20, per cause ancora in corso di accertamento, un camion è letteralmente uscito di strada travolgendo prima il guardrail e poi finendo nella scarpata a lato della carreggiatala.

Fortunatamente il conducente è uscito autonomamente dalla cabina, riportando solo ferite lievi. L’uomo è stato comunque preso in cura dai sanitari del 118. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco di Gubbio e i carabinieri di Scheggia.