Camion si ribalta sul Raccordo VIDEO E AGGIORNAMENTI

L'incidente poco prima delle 14 tra la galleria di Prepo e l'uscita di Piscille

Raccordo autostradale bloccato nel tratto perugino, in direzione sud, all’uscita della galleria di Piscille. Un autocarro, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a sbandare all’interno della galleria e si è ribaltato all’uscita. Con il conducente che è comunque riuscito ad uscire dall’abitacolo, incolume.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. Il mezzo pesante è adagiato proprio al centro della strada, impedendo il transito in entrambe le corsie.

Sul posto stanno arrivando i mezzi dei vigili del fuoco, la stradale e personale Anas.

Disagi anche nella viabilità interna, per i mezzi che cercano percorsi alternativi. In direzione Perugia, nella zona di Fontivegge, via Palermo e in direzione di via Settevalli. Verso San Vetturino e Madonna del Piano e a Ponte San Giovanni.

L’autogru dei vigili del fuoco è riuscita a spostare l’autocarro, in attesa della rimozione, e quindi attualmente si viaggia in una corsia in direzione sud (aggiornamento ore 15.15).

(notizia in aggiornamento)