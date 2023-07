Camion centra newjersey al cambio corsia, rimosso mezzo pesante | Chiusa E45 (Aggiornamenti) - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto tra la galleria e l'uscita di Città di Castello nord intorno alle 7.30, il mezzo pesante è stato rimosso intorno alle 13 ma la superstrada è stata chiusa | Ferito lievemente il conducente

Aggiornamento ore 13 – I Vigili del fuoco di Città di Castello, insieme ad una squadra di Perugia, sono attualmente impegnate nella rimozione del mezzo pesante incidentato che ha urtato il new jersey poco prima dell’uscita nord di Città di Castello.

Dopo oltre 5 ore di code e disagi il camion è già stato trainato via dallo spartitraffico ma la E45 è stata chiusa in entrambe le direzioni con il traffico deviato sulla viabilità secondaria (indicazioni sul posto)

Per chi viaggia in direzione Cesena l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Città di Castello Sud con rientro allo svincolo di Selci Lama. Per chi viaggia in direzione Terni è deviato allo svincolo di Città di Castello Nord con rientro allo svincolo di Città di Castello Sud.

Il conducente è rimasto ferito ferito lievemente e affidato alle cure del 118.

Ennesimo incidente lungo la E45 dove un camion, nell’affrontare il cambio corsia, ha centrato la barriera new jersey, fermando la sua corsa al centro della carreggiata.

L’incidente è avvenuto tra la galleria e l’uscita di Città di Castello nord intorno alle 7.30. Fortunatamente la barriera in calcestruzzo ha fermato il mezzo pesante, evitando l’eventuale frontale con i veicoli provenienti dalla direzione opposta.

Il conducente non risulterebbe ferito, anche se sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Inevitabili i disagi al traffico soprattutto in direzione nord, con almeno 2 km di code. Nel punto dell’incidente Polizia Stradale e Anas stanno gestendo la circolazione, facendo anche passare gli utenti (in maniera alternata) dalla corsia nord alla sud, rallentando così anche i veicoli in direzione Perugia.

Per chi viene da nord è consigliata l’uscita alla piastra logistica mentre per coloro che arrivano da sud è meglio imboccare l’uscita Città di Castello sud/Santa Lucia. Le operazioni per rimuovere il camion potrebbero richiedere molto tempo e, sicuramente, l’ausilio di un’autogru sul posto.