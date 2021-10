Camion carico di grosse pietre si ribalta, conducente ferito estratto da cabina - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto lungo la statale 219 Pian d'Assino nei pressi di Camporeggiano (Gubbio), l'uomo non sarebbe grave | Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e 118, in azione l'autogru

Un camion pieno di grosse pietre si è ribaltato questa mattina (mercoledì 27 ottobre) lungo la statate 219 di Pian d’Assino, nei pressi di Camporeggiano (Gubbio).

Il mezzo pesante, probabilmente sbilanciato proprio dal pesante carico, si è capovolto all’altezza di una brutta curva, rovesciando tutte le pietre in strada.

Fortunatamente nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Il conducente del camion, rimasto ferito in maniera non grave, è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco e dal personale del 118.

La strada, al momento, è chiusa in attesa di effettuare il recupero tramite l’autogru giunta dalla centrale di Perugia.