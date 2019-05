Camion carico di gelati esce di strada e si ribalta su un fianco, disagi al traffico

share

Un mezzo pesante, in transito lungo la Sp 221 di Lerchi (direzione Città di Castello) è uscito di strada questa mattina (giovedì 30 maggio) ribaltandosi su un fianco. Fortunatamente il conducente ne è uscito illeso e non sono stati coinvolti altri veicoli, anche se è ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto vigili del fuoco e Polizia municipale tifernate, in attesa della ditta specializzata per il recupero del carico del camion, costituito da gelati destinati allo smaltimento, sversatosi sul terreno adiacente la carreggiata. E’ in arrivo anche un autogrù pesante per rimuovere il mezzo ribaltato. Ovviamente, come sempre accade in questa strada, ci sono già notevoli disagi alla circolazione: dovendo chiudere il transito per diverse ore, è stata infatti istituita una viabilità alternativa.

