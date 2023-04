Cambio scena al Festival di Spoleto, Mauro Luchetti entra nel CdA - Tuttoggi.info

L'investitura, che Tuttoggi.info può anticipare, circolava dalla tarda serata di ieri negli ambienti di Palazzo Donini

Mauro Luchetti è il nuovo consigliere di amministrazione della Fondazione Festival dei 2 Mondi. Subentra all’industriale Matteo Marzotto. La nomina del manager spoletino è stata firmata dalla Presidente della Regione dell’Umbria Donatella Tesei con il Decreto 22 del 20 aprile, Istituzione che vanta infatti un posto nel board (gli altri sono il Sindaco di Spoleto pro tempore, il Mibact, la Fondazione CaRiSpo e Banco Desio – Banca Popolare di Spoleto).

L’investitura di Luchetti, che Tuttoggi.info, può anticipare, circolava nella tarda serata di ieri negli ambienti di Palazzo Donini che lo scorso 28 ottobre aveva pubblicato l’avviso per le candidature per la nomina del componente di spettanza (4 le candidature pervenute).

Per la Fondazione si tratta indubbiamente di una nomina di alto valore, non solo perché diventano tre gli spoletini doc a sedere nel board, ma per l’esperienza maturata nel tempo da Luchetti nel campo della comunicazione e della gestione di eventi. Una esperienza che era partita proprio lavorando nel Festival dell’indimenticato fondatore, il Maestro Gian Carlo Menotti, e che si è sviluppata nella Capitale dove ha fondato la sua società che gestisce l’immagine di alcune tra le più importanti aziende italiane.

Non solo, nel tempo, durante le sindacature Laureti e Cardarelli, Luchetti ha favorito importanti investimenti come il rifacimento di piazza Duomo a cura delle Telecom, portato all’attenzione quello del Convitto Inpdap, organizzato convegni per il rilancio economico della città e della stessa regione dell’Umbria.

Fu lui a caldeggiare al sindaco civico di area liberale Fabrizio Cardarelli la figura di Camilla Laureti, nominata poi assessore alla cultura e che proprio da Spoleto ha avviato la propria esperienza politica: dapprima quale candidata sindaca civica del centro sinistra (battuta per soli 80 voti dall’ex magistrato Umberto De Augustinis) poi, iscritta al Pd, segretaria provinciale e poco più di un anno fa europarlamentare subentrata nel seggio lasciato dal compianto Presidente David Sassoli.

Da una decina di anni era tornato al Festival con il format I dialoghi di Paolo Mieli, evento che da solo registrava la presenza di più autorità dello stesso Concerto finale, fino allo “strappo” con l’ex sindaco-magistrato (sfiduciato nel 2021) per una inchiesta penale avviata dalla procura di Catanzaro dalla quale Luchetti è stato assolto con formula piena. Indagine che, contro ogni principio di garantismo, fu nel tempo commentata negativamente anche dall’ex senatore grillino e poi in quota Lega Stefano Lucidi.

Il decreto della Presidente Tesei (Lega) ha indubbiamente un forte valore anche di natura politica, atteso che sul nome di Luchetti si ritrovano d’accordo elementi di spicco bipartisan quali il senatore Franco Zaffini (Fd’I), l’europarlamentare Camilla Laureti (PD), .

La notizia della nomina arriva in città a poche ore dal board che si è tenuto ieri l’altro.

“Penso che sia ora che gli spoletini si riapproprino del Festival, cosa che non significa fare il ‘festival degli spoletini'” dichiara il Senatore Franco Zaffini contattato al telefono “ma valorizzare al meglio il Due Mondi con persone che proprio qui si sono formate e sono diventate delle eccellenze nelle arti, nella guida di importanti società, nell’organizzazione di eventi, nella comunicazione. Solo richiamando queste eccellenze riusciremo a riportare il Festival ai fasti che merita. Buon lavoro quindi a Mauro e alla Fondazione“.

“Auguri di buon lavoro a Mauro Luchetti. Il Festival dei Due Mondi potrà avvalersi della professionalità e delle competenze di uno ‘spoletino doc’ da sempre impegnato per la promozione della nostra città. Sono certa che continuerà a farlo anche in questo nuovo ruolo al servizio di un Festival così importante per Spoleto, la nostra Regione e per il Paese” dice a tutt’oggi l’onorevole Camilla Laureti

Al momento il Sindaco e Presidente del Festival Andrea Sisti, cercato per un commento, non risulta reperibile a TuttOggi.info.

Articolo di Carlo Ceraso e Sara Cipriani