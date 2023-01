Calendimaggio di Assisi 2023-2025, presentato il nuovo direttivo | Foto - Tuttoggi

Emozionato di essere ad Assisi – “la vita che faccio e che mi tiene lontano da questo luogo che amo immensamente“, il presidente ha spiegato di aver detto sì a presiedere il ‘direttivo’ del Calendimaggio di Assisi 2023-2025 “perché so che non è un compito di un uomo solo. Il Calendimaggio è una festa di popolo, forse ne ho un ricordo mitico avendolo vissuto fino agli anni ’80, ma oggi sono emozionato e so che ci saranno uomini e donne che mi daranno una mano. Per questo credo valga la pena di farlo: sono molto contento di avere i vicepresidenti che ci sono“.

Nella sua introduzione il sindaco ha ringraziato tutti i rappresentanti scelti da Parti e Comune, ma anche Lanfranco Pecetta, presidente uscente, per aver “fatto ripartire la Festa. La nostra città è straordinaria e anche questa Festa è straordinaria. Le due Parti si dividono durante la Festa e lottano fino all’ultimo brano e fino all’ultima scena, ma la scelta di Tarquinio è stata condivisa e per questo grazie, grazie a tutti“: