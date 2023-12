CalendEsercito 2024, in memoria di chi servì la Patria nella II Guerra Mondiale

Trai militari ricordati il perugino Mario Grecchi, Medagli d'Oro al Valor MIlitare

E’ un omaggio ai fatti d’arme della II Guerra Mondiale, ricordando gli uomini che vi presero parte per servire la Patria, il CalendEsercito 2024. Per accompagnare i 12 mesi sono stati selezionati alcuni ufficiali, sottufficiali e soldati, insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente.

In particolare, la pagina centrale dell’opera ricorda, tra gli altri, il giovanissimo Mario Grecchi, Medaglia d’Oro al Valor Militare e allievo della Scuola Militare Teuliè, che raggiunse la famiglia a Perugia negli anni della guerra e si distinse per le sue gesta eroiche nel territorio umbro come partigiano, per poi morire fucilato dai tedeschi al grido: “Viva l’Italia”.

Rievocare e raccontare gli episodi che hanno segnato la storia della nostra Repubblica, con l’intento di ricostruire e tramandare la memoria, vuole rendere onore a chi ha combattuto per la Patria. L’Esercito italiano, tra i vari compiti istituzionali, è impegnato quotidianamente nel mantenere vivo questo patrimonio ideale condiviso. Essere consapevoli della nostra storia è indispensabile per comprendere il presente che stiamo vivendo e interpretare al meglio le sfide future che ci attendono.

Presentando il CalendEsercito 2024 nella sede del Comando Militare Esercito “UMBRIA”, il colonnello Stefano Silvestrini, comandante dell’ente territoriale regionale, nel corso del suo intervento ed attraverso la proiezione di filmati ed immagini d’epoca, ha voluto rendere omaggio agli uomini che a quei fatti parteciparono con l’assoluta consapevolezza di servire la Patria, sia prima sia dopo l’8 settembre 1943, onorando il Giuramento prestato.

E’ possibile acquistare il CalendEsercito presso i 250 punti vendita di Giunti Editore. La ventisettesima edizione dell’opera editoriale, realizzata grazie alla collaborazione con i partner istituzionali Leonardo S.p.A., IDV (Iveco Defence Vehicles) e Beretta, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei Militari di Truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.