Caldo in tribunale con l’impianto rotto, acquistati condizionatori portatili

Dopo il malore accusato da una persona e i disagi nelle aule al terzo piano del Palazzo del Capitano del Popolo, sede della Corte di Appello di Perugia, a causa del cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazione e dell’assenza di tapparelle, sono stati acquistati e installati dei condizionatori portatili.

L’Ufficio – ricorda il presidente facente funzioni della Corte di Appello, Claudia Matteini, aveva già segnalato nel marzo 2023 il non adeguato funzionamento dell’impianto di condizionamento, che nel tempo è andato peggiorando. Ma non è arrivata alcuna risposta.

La situazione è stata peggiorata dalle persiane rimosse al terzo piano, perché vecchie e in uno stato tale da poter rappresentare un pericolo per le persone in transito nella zona sottostante. Anche rispetto a questo problema, la dr.ssa Matteini ricorda che l’Ufficio si è interfacciato varie volte, anche tramite la Conferenza permanente, con il Provveditorato alle opere pubbliche, che dal 2018 ha in appalto anche questi lavori, che ad oggi non sono stati effettuati.