Cadono massi sulla Tre Valli, chiusa la strada in Valnerina | Video e aggiornamenti - Tuttoggi.info

Chiusa la strada Tre Valli all'altezza di Cerreto di Spoleto dopo che nel pomeriggio sono caduti diversi massi nella zona

La strada statale 685 delle Tre Valli umbre di nuovo al centro di una caduta di massi. Dopo le piogge degli ultimi giorni, nel pomeriggio di martedì diversi massi si sono staccati dalla parete rocciosa al di sopra della strada, all’altezza del km 42, in Valnerina. Il tratto interessato in particolare ricade nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Nel pomeriggio, nonostante rallentamenti nella zona, il transito è stato comunque garantito con la presenza dei vigili del fuoco e del personale Anas sul posto. Dopo le 19, però, la Tre Valli è stata chiusa completamente al transito, con la viabilità deviata su strade alternative, con cartelli presenti in loco.

Di seguito la nota dell’Anas.

La strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” (Spoleto-Norcia) è provvisoriamente chiusa in località Borgo Cerreto, nel comune di Cerreto di Spoleto, in seguito alla caduta di alcuni massi provenienti dal versante roccioso.

Sul posto, congiuntamente ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, sono intervenuti i tecnici e le squadre Anas che hanno provveduto all’esecuzione dei primi interventi di rimozione del materiale ancora pericolante, in parte trattenuto dalle reti e dalle barriere paramassi. Durante la notte non è possibile proseguire le attività in quota.

A partire dalle prime ore di domani mattina potrà riprendere la perlustrazione del versante e l’esecuzione degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza e riaprire al traffico l’arteria nel più breve tempo possibile.

Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Anas ha attivato diversi presìdi con personale sul posto per dare indicazioni ed assistere automobilisti e autotrasportatori.

articolo in aggiornamento