Cade a terra e non riesce ad alzarsi, i vicini chiamano la polizia

L'uomo era rimasto a terra per giorni

Cade a terra e non riesce ad alzarsi. Non vedendolo e preoccupati per i forti odori che provenivano dall’interno dell’abitazione, i vicini avevano chiamato la polizia.

L’uomo era rimasto sul pavimento

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il personale del 118 e gli operatori dei Vigili del Fuoco, intenti ad apprestare le prime cure ad un uomo, successivamente identificato quale cittadino italiano, classe 1950. I Vigili del Fuoco, infatti, passando da una finestra, erano riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione dove avevano trovato l’uomo sofferente e adagiato sul pavimento.

Il telefono si era scaricato

Soccorso dagli operatori, il 72enne ha spiegato di essere scivolato lunedì e di non essere più riuscito ad alzarsi. Visibilmente provato, ha poi raccontato di essere stato a digiuno e di non aver potuto chiamare i soccorsi in quanto il telefono si era scaricato. A quel punto, dopo averlo tranquillizzato, gli agenti lo hanno affidato alle cure del personale del 118 che lo ha accompagnato presso l’ospedale Santa Maria Misericordia per gli accertamenti e le cure del caso.

Informati i familiari

Passato lo spavento, gli operatori hanno informato i familiari del 72enne che si sono attivati per prestare assistenza all’uomo, ringraziando tutto il personale intervenuto per la professionalità e la sensibilità dimostrata.