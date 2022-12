Cade in un dirupo durante battuta di caccia, giovane soccorso in elicottero

Soccorritori in azione in Valnerina per un giovane di Spoleto ferito durante una battuta di caccia al cinghiale

Elisoccorso in azione nella tarda mattinata di giovedì 8 dicembre per soccorrere un giovane rimasto ferito durante una battuta di caccia al cinghiale in Valnerina.

L’incidente è avvenuto nella zona di Gavelli: un giovane cacciatore di Spoleto è accidentalmente caduto in un dirupo mentre stava partecipando ad una battuta di caccia. Fortunatamente ha riportato ferite lievi, ma per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118, oltre che del personale del Sasu e dei vigili del fuoco.