Bus finisce nel burrone, paura a Monte Santa Maria - Tuttoggi.info

Incredibilmente illeso l'autista, che per fortuna non aveva passeggeri

Paura questa mattina (13 giugno), intorno alle 10.30, per un bus del trasporto pubblico, caduto in un burrone e rimasto sottosopra, tra la vegetazione, a Monte Santa Maria Tiberina.

L’incidente, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto lungo la provinciale 103, nel tratto che dalla frazione di Gioiello sale verso il borgo montesco.

Incredibilmente illeso l’autista che, fortunatamente, non stava trasportando passeggeri. Il bus è stato recuperato con alcuni mezzi privati.