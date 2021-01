Buco Montefalco, si muove la Corte dei Conti: una relazione sul disavanzo

Non è chiaro quando sarà convocato il consiglio comunale

La tensione intorno al buco di Montefalco sale. La Procura regionale della Corte dei conti, dopo l’attività del commissario ad acta Marco Belloni, che prendeva atto dell’impossibilità di predisporre il bilancio di previsione, ha chiesto proprio a Belloni una relazione sui conti. Belloni dovrebbe consegnare la relazione lunedì e dovrebbe far luce anche sugli ammanchi che hanno portato il rosso a oltre 4 milioni di euro.

La data del consiglio comunale

E intanto non è chiaro quando sarà convocato il consiglio comunale. Il prefetto ha concesso 20 giorni, con una lettera arrivata l’11 gennaio. Giorni che scadrebbero a fine mese. In realtà è possibile che il conteggio parta dal 19, giorno in cui l’ultimo consigliere ha acquisito il documento.