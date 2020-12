Montefalco, il commissario conclude il mandato: Niente bilancio

Il bilancio di previsione 2020 non si può fare. Il commissario ad acta, Marco Belloni, nominato dal commissario e insediato lo scorso 13 novembre, ha concluso il suo mandato inviando la relazione al sindaco Titta, al ministero dell’Interno e al Prefetto Gradone.

“Il mio lavoro è terminato – ha detto il commissario – e nonostante l’impegno per l’incremento delle entrate, non siamo riusciti a colmare il gap“. Adesso incognita su quale sarà la strada da intraprendere. Con ogni probabilità si tornerà in consiglio per proseguire la pratica di dissesto.