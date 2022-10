Brutale aggressione fuori da un locale, in 3 contro uno | Calci e pugni senza pietà, 3 arresti - Tuttoggi

Aggressori in fuga, 2 arresti

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, gli aggressori, una volta consumato il pestaggio, si sarebbero dati alla fuga in auto, ma non sono sfuggiti alle indagini avviate dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura di Perugia: due dei tre presunti aggressori, infatti, sono stati individuati e identificati. Tutti sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti di percosse, lesioni, danneggiamento, ricettazione, rissa e minacce a Pubblico Ufficiale. Si tratta di un cittadino albanese del 1994 e un cittadino italiano del 1999 e, per entrambi, si sono aperti i cancelli del carcere di Capanne. Gli agenti della Questura di Assisi sono ancora sulle tracce del terzo aggressore.