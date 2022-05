Brescia – Perugia senza appello, ultime e formazioni

La statistica sembra annullare il fattore campo: Rondinelle che hanno spesso stentato in casa; Grifoni che sono stati spesso corsari, raccogliendo più punti fuori dal Curi.

Ma come hanno detto i due tecnici, quanto fatto finora in campionato non conta, in una gara unica in cui ci si gioca tutto.

Qui Brescia

“La pressione non ci spaventa, perché questa squadra ha fatto sempre un campionato di vertice” dice mister Corini per caricare le Rondinelle. Soprattutto mentalmente. Perché, avverte Corini, “giocare per il pareggio sarebbe l’inizio della fine”.

Qui Perugia

Alvini arriva a questa gara fondamentale con diversi calciatori con problemi fisici. Alcuni stringeranno i denti, pronti ad essere impiegati sin dall’inizio. Altri, grazie al gran lavoro dello staff medico, potranno comunque andare almeno in panchina.

Alvini ha parlato del piacere di giocare questa partita “sulla panchina del Grifo”. Una grinta che ha trasmesso ai suoi. Ai quali predicare di cercare di fare la partita, come avvenuto durante tutto l’arco del campionato.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni.

Brescia: Joronen, Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac, Van De Looi, Bisoli, Leris, Tramonti, Moreo, Palacio. All. Corini.

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Burrai, Ssantoro, Beghetto, D’Urso, De Luca. All. Alvini.

Brescia – Perugia, dove vederla

La partita Brescia – Perugia (ore 18) sarà trasnessa in diretta su Sky e DAZN.