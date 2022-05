Brescia – Perugia, l’equilibrio nei numeri e il fattore panchina

A segno per il Perugia, in entrabe le sfidem il centravanti Manuel De Luca. All’andata il suo rigore diede i 3 punti al Grifo. Al ritorno di testa portò in vantaggio il Perugia, che due minuti dopo alla mezz’ora, si è ritrovato con un uomo in meno per il rosso rimediato da Ferrarini. Nel finale, in 4 minuti, l’uno-due di Bianchi e Palacio per la vittoria delle Rondinelle.

I numeri

Una vittoria per parte, dunque. Ma soprattutto tanto equilibrio se si confronta il cammino del Brescia in casa e quello del Perugia in trasferta. Il Brescia ha stentato tra le mura amiche, dove ha conquistato 32 dei suoi 66 punti, frutto di 8 vittorio, 8 pareggio e 3 sconfitte.

Il Perugia di Alvini si è invece dimostrato corsaro, con 32 punti (su 58) conquistati lontano dal Curi, frutto di 8 vittorio, 8 pareggi e 3 sconfitte.

Sia il Brescia che il Perugia hanno mantenuto per 14 volte la porta inviolata. Il Perugia, con 32 reti subite, ha la seconda miglior difesa del campionato. Il Brescia ne ha incassati 35.

Il pareggio, però, non basta al Perugia. Che deve cercare la vittoria. E i gol fatti sono stati la nota dolente di questo Grifo, per il resto da applausi: 40 le reti fatte, quasi al livello delle squadre impegnate nei playout.

Un apporto potrà arrivare da Marco Olivieri, scuola Juventus, prelevato a gennaio da Lecce. E dal trequartista D’Urso, poco impiegato anche per qualche problema fisico, ma decisivo nella sfida contro il Pisa nell’assist per il gol vittoria di Ferrarini.

In pachina il Brescia ha però più soluzioni. A cominciare da Bianchi, che cambiò la sfida vinta in rimonta dal Brescia. Gli uomini del Brescia entrati dalla panchina sono andati in rete ben 11 volte.