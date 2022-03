Botte, niente locali per due anni per 2 giovani

Daspo Willy per gli autori del pestaggio avvenuto lo scorso settembre in un locale di Perugia

Niente locali pubblici per due anni per due giovani che si sono resi protagonisti di risse e pestaggi.

Il questore della provincia di Perugia ha emesso 2 provvedimenti di divieto di accesso a un locale di Perugia per la durata di 2 anni, nonché il divieto di stazionamento nelle sue immediate vicinanze, nei confronti di due giovani con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti.

Le misure sono state disposte dal questore a seguito di un’aggressione avvenuta lo scorso 11 settembre ai danni di un 22enne che aveva riportato una ferita all’occhio. La violenza era scaturita da futili motivi dovuti all’occupazione di un posto, a dire degli aggressori, già prenotato.

Il Daspo Willy

Le attività condotte dall’Arma dei carabinieri, finalizzate all’identificazione dei soggetti coinvolti, e la preziosa collaborazione con la Divisione Anticrimine della Questura hanno portato all’adozione dei provvedimenti di prevenzione da parte del Questore di Perugia che rientrano nella categoria più ampia dei divieti di accesso ad aree urbane (DACUR) la cui disciplina è stata significativamente modificata nel 2020 all’indomani dei tragici fatti che portarono alla morte del 22enne Willy Monteiro Duarte.

L’eventuale violazione dei provvedimenti è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con una multa che va da 8mila a 20mila euro.