Botte alla madre per avere soldi, allontanato da casa figlio 37enne - Tuttoggi.info

In sede di denuncia è emerso come il figlio abbia creato. all’interno del contesto familiare, una condizione psicologica di soggezione e paura, legata a continue vessazioni, minacce, aggressioni fisiche e verbali, mettendo in più occasioni le mani addosso alla madre, costringendola a ricorrere a cure mediche.

Il ripetersi sistematico delle condotte violente del 37enne, oltre al continuo timore della donna di subire ulteriori aggressioni, hanno indotto la Procura a richiedere l’emissione di un provvedimento cautelare nei confronti dell’uomo. Il gip ha infatti emesso la misura dell‘allontanamento dalla casa familiare con divieto di accedervi o farvi rientro senza l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e il divieto di avvicinamento alla 69enne e ai luoghi da questa abitualmente frequentati con una distanza non inferiore a 500 metri. Il figlio non potrà neanche comunicare direttamente o per interposta persona con la madre.