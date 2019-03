Borsa Italiana, Confindustria Umbria premiata nell’ambito del progetto Elite

Accompagnare lo sviluppo dimensionale, manageriale e organizzativo delle imprese. È nato con questo obiettivo Elite, il programma internazionale del London Stock Exchange Group costituito in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria.

Elite è dedicato alle aziende con un modello di impresa solido e una chiara strategia di crescita che ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo delle imprese avvicinandole al mercato dei capitali, migliorando i rapporti con il sistema bancario e facilitando il processo di internazionalizzazione.

Per realizzare questo obiettivo sono stati attivati 54 Elite Desk all’interno delle Associazioni territoriali di Confindustria.

Per il per avere accompagnato in questo percorso nel 2018 sei imprese Confindustria Umbria è stata premiata da Borsa Italiana come Best Desk Performer 2018, insieme a Confindustria Bergamo, Assindustria Venetocentro, Confindustria Chieti Pescara e all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

“La risposta delle nostre aziende rispetto al programma Elite – ha sottolineato il Presidente Confindustria Umbria Antonio Alunni – dimostra la crescente consapevolezza della necessità di una crescita dimensionale e di dotarsi di strumenti che agevolino l’accesso a strumenti di finanza alternativa. Un processo che abbiamo supportato attraverso la nostra azione associativa”.

Elite Desk di Confindustria Umbria si è distinto per l’attività di promozione del percorso Elite accompagnando, nel 2018, sei imprese del territorio: SIR Safety System Spa (abbigliamento da lavoro ed antinfortunistico, Santa Maria degli Angeli), SACI Industrie Spa (detergenti per la casa e per comunità, Perugia), OMA Spa (industria aeronautica, Foligno), SITEM Spa (componenti meccaniche, Trevi), Liomatic Spa (distribuzione automatica cibi e bevande, Perugia), VitaKraft Italia Spa (pet food – Castiglione del Lago).

Dal 2012, fino a tutto il 2017 le imprese che avevano partecipato al percorso erano sono state cinque: SO.GE.SI. Spa (servizi nella sanità – Perugia), Angelantoni ATT Spa (banchi prova per componenti e sistemi – Massa Martana), Oleificio Ranieri Srl (produzione di olio Città di Castello), Meccanotecnica Umbra Spa (componenti meccaniche – Campello sul Clitunno), Eles Semiconductor Equipment Spa (testing di microprocessori – Todi).

Altre 10 imprese umbre si stanno preparando ad entrare nel programma Elite.

Il Programma dura due anni ed affianca le imprese ad alto potenziale nel loro sviluppo: il primo anno con un piano formativo dedicato condotto da SDA Bocconi, il secondo, attraverso il tutoraggio in azienda delle attività e dei processi di cambiamento culturale e organizzativo messi in atto. Elite, oltre ad avvicinare le aziende ai mercati di capitali, le inserisce in un network internazionale che ne rafforza la capacità di competere, ne consente un miglioramento della governance e dei rapporti con gli investitori qualificati a livello globale. Un percorso che contribuisce, dunque, a rendere imprese già meritevoli, ancora più organizzate, trasparenti, competitive e più attraenti nei confronti degli investitori.

All’inizio del 2019 era di 1.070 il numero complessivo di aziende ELITE provenienti da 40 Paesi del mondo.

